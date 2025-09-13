Движение поездов организовали по альтернативному маршруту после взрыва под Орлом

Для пассажиров "Ласточек" предоставили автобусы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Движение поездов дальнего следования в Орловской области организовали по альтернативному маршруту, пассажирам "Ласточек" предоставили автобусы. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

Ранее губернатор Орловской области сообщил, что два человека погибли в результате детонации взрывного устройства при проверке ж/д путей, один получил ранения. Позднее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что погибли двое сотрудников Росгвардии. Максимальное время задержки пассажирских поездов в Орловской области составляет 4,5 часа, сообщали в МЖД.

"На период проведения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск - Глазуновка Орловской области движение поездов дальнего следования организовано по альтернативному маршруту. Для пассажиров «Ласточек» назначены компенсационные автобусы со станций Змиевка и Малоархангельск для продолжения маршрута на «Ласточках» до конечных станций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для пассажиров, ожидающих поездов на вокзалах, и пассажиров поездов дальнего следования с задержкой в пути более четырех часов, обеспечат питанием.

Начал работу оперативный штаб, который возглавляет начальник МЖД Павел Иванов. Он будет координировать действия по перевозке пассажиров на Московской железной дороге. "Оперативную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении РЖД Пассажирам, на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов РЖД 8-800-775-00-00", - уточнили в компании.