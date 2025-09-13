Огонь повредил стены, перекрытие, кровлю, вещи жилого дома на общей площади 150 кв. м

ОРЕНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание дома на территории банного комплекса в Оренбургской области, пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС по региону.

"Огнем повреждено: стены, перекрытие, кровля, вещи жилого дома на общей площади 150 кв. метров. Пострадавших нет. Ликвидация пожара - 23:00 (21:00 мск)", - отмечается в сообщении.

Ранее ГУ МЧС сообщало в своем Telegram-канале о возгорании дома на территории банного комплекса в селе Благословенка в Оренбургском районе. В тушении возгорания были задействованы 16 сотрудников и 6 единиц техники МЧС России.