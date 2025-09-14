Информацию, которую разместили на ресурсе, суд признал запрещенной к распространению в России

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы по требованию прокуратуры заблокировал сайт, на котором осуществлялась торговля фальшивыми разрешениями ФСБ по работе со сведениями, составляющими государственную тайну. Об этом сказано в тексте решения суда, с которыми ознакомился ТАСС.

"Признать информацию, размещенную на интернет-сайте, запрещенной к распространению на территории России. Копию настоящего решения направить в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу для включения этого сайта в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено", - сказано в тексте документа. В настоящий момент сайт недоступен.

Согласно материалам дела, сотрудники прокуратуры в ходе мониторинга интернета нашли сайт, на котором размещена информация об оказании услуг по оформлению лицензий на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Как указано в решении суда, эти лицензии необходимы были, в частности, для доступа к информации, содержащейся в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) и в автоматизированной системе торгов государственного оборонного заказа (АТС ГО3) о закупках государственному по оборонному заказу. При этом, как показала прокурорская проверка, в действительности никто из владельцев сайта не имел возможности оказать помощь в получении реальной лицензии ФСБ для работы с секретными сведениями.

Отмечается, что доступ на сайт был свободный, предварительной регистрации не требовалось. В прокуратуре сочли, что подобного рода услуги незаконны, и направили иск в суд с требованием заблокировать этот ресурс. Суд с доводами надзорного ведомства согласился.