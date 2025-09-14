Правительство региона окажет помощь семьям погибших бойцов

ОРЕЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Третий сотрудник Росгвардии, получивший ранение при детонации взрывного устройства на ж/ д путях в Орловской области, умер. Правительство региона окажет помощь погибшим бойцам, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о смерти двух и ранении одного сотрудника ведомства.

"К сожалению, пришла плохая новость из больницы, третий раненный после взрыва росгвардеец скончался. Правительство области окажет помощь семьям наших бойцов", - написал Клычков.

Как ранее сообщали в пресс-службе МЖД, всего из-за взрыва на железнодорожных путях было задержано 10 поездов. По данным Клычкова, взрывные устройства были обнаружены при проверке путей.