В 2020 генерал-лейтенанта осудил Ростовский гарнизонный военный суд за злоупотребление должностными полномочиями

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Военный суд отправил в СИЗО экс-начальника управления расквартирования и строительства - бывшего заместителя начальника тыла Главного командования внутренних войск МВД России генерал-лейтенанта Владимира Панова, обвиняемого в получении особо крупной взятки от бывшего заместителя губернатора Кемеровской области Антона Сибиля и бывшего генерального директора компании "СК "Ремстройторг" Сергея Чечко. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"235-й Гарнизонный военный суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Панова Владимира Михайловича сроком на 60 суток", - сказано в документах.

По данным следствия, с 2012 до 2014 года Панов получил через неустановленное должное лицо взятку от генерального директора ООО "СК "Ремстройторг" Сергея Чечко и его партнера по бизнесу Антона Сибиля в размере 37 млн рублей за заключение и исполнение государственных контрактов для МВД России, а также за общее покровительство и бездействие, связанное с непринятием установленных мер ответственности при нарушении обязательств ООО "СК "Ремстройторг".

В 2020 Панов был осужден Ростовским гарнизонным военным судом за злоупотребление должностными полномочиями. Ему был назначен штраф в размере 400 тыс. рублей и наложен запрет на 1,5 года занимать должности на государственной гражданской службе или в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий.

ООО "СК "Ремстройторг" было ликвидировано из-за банкротства в 2018 году. В 2017 году Сергею Чечко было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на сумму 155 млн рублей).

Антон Сибиль заочно арестован Басманным судом Москвы по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и находится в розыске Интерпола. Он проживает в Испании.