Кроме того, изменили маршрут поездов "Ласточка" №810 и №809

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Движение некоторых пассажирских поездов в Ленинградской области изменено из-за схода грузовых вагонов на перегоне Строганово - Мшинская. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

В результате происшествия временно отменены семь пригородных поездов, еще 12 следуют только до станции Сиверская. Кроме того, изменен маршрут поездов "Ласточка" №810 Псков - Санкт-Петербург и №809 Санкт-Петербург - Печоры, задержка их движения составляет около двух часов, уточнили в ОЖД.

Для перевозки пассажиров организован автобусный маршрут Сиверская - Луга. В пресс-службе добавили, что работы по восстановлению движения на перегоне продолжаются.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о сходе с рельсов трех вагонов порожнего товарного состава в Лужском районе региона. Следователи проверяют возможность факта диверсии.