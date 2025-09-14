Часть местных рейсов Киевской области временно отменили

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Поезда международных и внутренних маршрутов на Украине следуют с задержками в несколько часов, часть из них отменены из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области. Об этом сообщили в компании "Укржелдорога" ("Укрзализныця").

"Из-за повреждения инфраструктуры вблизи Киева в результате чрезвычайной ситуации ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту", - говорится в сообщении в Telegram-канале перевозчика.

Там уточнили, что составы внутренних и международных рейсов будут следовать в обход поврежденного участка. В частности, это Харьков - Перемышль, Киев - Перемышль, Киев - Будапешт, Киев - Львов, Днепр (ранее Днепропетровск) - Львов, Ужгород - Киев, Одесса - Киев, Кривой рог - Киев и другие. Задержки могут составлять порядка трех часов.

Вечером 13 сентября прогремели взрывы в Фастовском районе Киевской области. Как сообщили в военной администрации региона, они "не были связаны с воздушной тревогой". После в военной администрации уточнили, что "в результате происшествия произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры". В свою очередь украинское издание "Зеркало недели" сообщило со ссылкой на свои источники, что взрыв произошел в поезде из-за детонации боеприпасов во время перевозки.