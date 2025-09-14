В Гатчинском округе Ленобласти тепловоз сошел с рельсов

Погиб машинист поезда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Одиночный тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области. Машинист поезда погиб, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

"Проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти. Погиб машинист поезда - его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой", - написал Дрозденко.

Губернатор также сообщил, что в регионе будет усилена работа правоохранительных служб по обеспечению безопасности на всех видах транспорта.

"Направляем дополнительные силы для скорейшего восстановления движения поездов в обоих направлениях. Увеличиваем количество автобусов на направлении Луга - Гатчина - Петербург. Информация о маршрутах доводится голосовыми сообщениями на вокзалах и станциях Лужского и Гатчинского направлений", - отметил Дрозденко.

Ранее в воскресенье губернатор сообщил о сходе с рельсов тепловоза с 15 порожними цистернами на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе Ленобласти, в ЧП никто не пострадал. Следователи проверяют возможность факта диверсии.