После схода тепловоза на станции Семрино ОЖД создали оперативный штаб

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Оперативный штаб работает на Октябрьской железной дороге для координации ликвидации последствий схода тепловоза на станции Семрино. Об этом сообщили в пресс-службе дороги.

"Сегодня в 8:20 на станции Семрино Октябрьской железной дороги произошел сход одиночного тепловоза. Причины происшествия уточняются. <...> На Октябрьской железной дороге работает оперативный штаб для координации ликвидации происшествия", - отметили в пресс-службе.

В компании уточнили, что изменен маршрут пассажирских поездов №839 "Ласточка" Санкт-Петербург - Печоры, №50 Минск - Санкт-Петербург и №84 Гомель - Санкт-Петербург. Время их в пути увеличится до шести часов.

Кроме того, электропоезда, отправляющиеся из Санкт-Петербурга по Витебскому направлению, временно следуют только до станции Павловск.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о сходе одиночного тепловоза с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе региона.