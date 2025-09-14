На кадрах издания "Общественное" видно сильно поврежденный и сошедший с рельсов грузовой вагон

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Видео с места взрыва на железной дороге в Фастовском районе Киевской области, где, предположительно, сдетонировали при перевозке боеприпасы, распространил ряд украинских СМИ.

На кадрах, которые приводит издание "Общественное", видно сильно поврежденный и сошедший с рельсов грузовой вагон. На путях работает спецтехника. Ряд изданий, которые разместили у себя это видео, обрезали его так, чтобы поврежденный вагон не входил в кадр.

В свою очередь председатель правления компании "Укржелдорога" ("Укрзализныця") Александр Перцовский подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию, что в момент взрыва рядом находился пассажирский поезд Харьков - Перемышль. Он сообщил в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что были эвакуированы 240 пассажиров, однако, утверждает Перцовский, большинство из них после продолжили поездку. У пострадавших легкие травмы.

ЧП на участке железной дороги в Киевской области произошло вечером 13 сентября. Официально причина взрывов не называлась. В военной администрации региона заявили, что взрывы, повредившие железнодорожную инфраструктуру, "не были связаны с воздушной тревогой". Поезда международных и внутренних маршрутов следуют с задержками в обход аварийного участка, часть из них отменены.

В свою очередь украинское издание "Зеркало недели" сообщило со ссылкой на свои источники, что взрыв произошел в поезде из-за детонации боеприпасов во время перевозки. Оно же информировало, что в момент взрыва рядом следовал пассажирский поезд, из которого были эвакуированы сотни человек.