Мужчина принял его за дикого зверя

КРАСНОЯРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Мужчина в Хакасии во время охоты убил своего знакомого, приняв его за дикого зверя. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В Республике Хакасия мужчина подозревается в причинении смерти по неосторожности своему знакомому во время охоты. <...> Поступило сообщение о том, что при доставлении в медицинское учреждение скончался 48-летний житель Абакана, поступивший с огнестрельным ранением в области живота. По данному факту Таштыпским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Абакана. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 12 сентября пятеро мужчин прибыли из Абакана в таежную местность в округе поселка Кубайка на охоту. "Находясь в лесном массиве, охотники разделились на две группы. В вечернее время в условиях плохой видимости один из мужчин, предположив, что на участке леса находится дикий зверь, не удостоверившись в отсутствии на огневом рубеже людей, произвел выстрел из ружья, где в этот момент находился потерпевший. В результате огнестрельного ранения потерпевший скончался при доставлении в больницу", - пояснили в СК.