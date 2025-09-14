Личный состав при этом не пострадал

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Генштаб ВС Украины подтвердил ранее появившуюся в местных СМИ информацию, что причиной взрыва на железной дороге в Киевской области стала детонация боеприпасов при перевозке. Назначена служебная проверка.

"Ночью в Киевской области произошла детонация боеприпасов в поезде, который перевозил военный груз. <...> Личный состав не пострадал. Движение по железнодорожным путям было остановлено, три вагона - отцеплены", - говорится в комментарии Генштаба украинскому изданию "Общественное".

Там добавили, что идет расследование причин инцидента.

ЧП на участке железной дороги в Киевской области произошло вечером 13 сентября. В военной администрации региона заявили, что взрывы, повредившие железнодорожную инфраструктуру, "не были связаны с воздушной тревогой". Поезда международных и внутренних маршрутов следуют с задержками в обход аварийного участка, часть из них отменены.