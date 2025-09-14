Над Белгородской, Курской и Нижегородской областями сбили 18 украинских БПЛА

Они были самолетного типа

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Средства ПВО сбили порядка 18 украинских беспилотников над территорией Белгородской, Курской и Нижегородской областей с 08:30 до 12:00 мск, сообщили в Минобороны России.

"14 сентября т. г. в период с 08:30 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 БПЛА - над территорией Белгородской области, четыре БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Нижегородской области", - говорится в сообщении.