Он пытался поджечь релейный шкаф

ПЕРМЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Перми отправил под домашний арест 15-летнего подростка за попытку поджога релейного шкафа. Об этом сообщается на сайте суда.

"Под домашний арест отправится несовершеннолетний за покушение на совершение теракта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно материалам, представленным в суд, подростки 11 и 15 лет пытались поджечь релейный шкаф. Возраста уголовной ответственности достиг только один из них. "Следствием ему предъявлено обвинение за покушение на совершение поджога в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений, совершенное группой лиц по предварительному сговору. "Суд избрал в отношении несовершеннолетнего пермяка меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 ноября 2025 года", - отметили в суде.