В ночь на 12 сентября над регионом сбили 30 беспилотников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Депутат Государственной думы от Ленинградской области Сергей Петров назвал атаки БПЛА в период проведения выборов губернатора региона попыткой врага помешать голосованию.

Массированная атака БПЛА на регион произошла в ночь на 12 сентября: тогда силами и средствами ПВО над его территорией было уничтожено более 30 БПЛА, сообщал губернатор Александр Дрозденко. В ночь на 14 сентября в Ленинградской области вновь была объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве региона. Как сообщили в Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территорией Ленинградской области перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

"Сегодня третий день голосования в нашей Ленинградской области. Враг пытается нам помешать. Летают коптеры, устраиваются провокации. Давайте нашим дружным голосованием и высокой явкой покажем им, что ничего у них не получится. Враг будет разбит. Победа будет за нами", - сказал Петров в видеокомментарии, который опубликован в Telegram-канале пресс-службы правительства Ленобласти.

Участник специальной военной операции Герой России Валерий Енин назвал гибридной операцией попытки дестабилизировать ситуацию в области в дни голосования. "Эти три дня идет настоящая гибридная операция врагов России здесь, в Ленинградской области. Выборам губернатора всеми силами стараются помешать. Чем более ответственными и сплоченными мы будем, тем быстрее придет победа и на СВО, и здесь", - сказал он (его комментарий также опубликован в телеграм-канале пресс-службы правительства 47-го региона).

Голосование на выборах губернатора Ленинградской области проходит с 12 по 14 сентября.