Над Донецком и Макеевкой ликвидировали 461 беспилотник, над Горловкой - 309

ДОНЕЦК, 14 сентября. /ТАСС/. Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Купол Донбасса" за неделю в небе над Донецкой Народной Республикой уничтожила почти 800 различных вражеских беспилотников, почти половину из них - над Донецком и Макеевкой. Об этом журналистам сообщили в УФСБ России по региону.

"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращено 770 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидирован 461 беспилотник, над Горловкой - 309. <...> Система РЭБ "Купол Донбасса", управляемая военнослужащими регионального управления ФСБ, перехватила вражеские дроны, после чего взрывотехники управления успешно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в течение недели Вооруженные силы Украины пытались ударить дроном по месту массового скопления людей (пикник-парку Червоногвардейского района Макеевки), а также по электроподстанции Петровского района Донецка. Над Ленинским районом Донецка система РЭБ перехватила два реактивных БПЛА самолетного типа с поражающими элементами, которые были нацелены на атаку мирных кварталов столицы ДНР. При этом окраины Горловки находились под прицелом украинских FPV-дронов, вооруженных самодельными взрывными устройствами.