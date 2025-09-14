На объектах начались пожары

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Два предприятия критической инфраструктуры повреждены в окрестностях Нежина в Черниговской области на севере Украины. Об этом сообщает местное издание "Общественное" со ссылкой на мэра города Александра Кодолу.

Он проинформировал, что на объектах начались пожары. Позже мэр уточнил, что одно из этих предприятий занимается "топливными материалами". Поврежден один из резервуаров с горючим. Пожар еще не потушен.

По данным официального ресурса для оповещения населения, в Черниговской области в течение дня действовало предупреждение о воздушной тревоге.