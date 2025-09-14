Местных жителей и посетителей национального парка призвали воздержаться от походов по маршрутам "Тажераны" и "Деревня Тырган - урочище Саган-Заба" и прилегающим к ним территориям

ИРКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Два туристических маршрута на Байкале - "Тажераны" и "Деревня Тырган - урочище Саган-Заба" - закрыты в Иркутской области из-за выхода медведя. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Медведь стал причиной закрытия двух маршрутов в Прибайкальском национальном парке 14 сентября. Хищник вышел на улицу деревни Тырган Ольхонского района. Его жертвами стали две охотничьих собаки. До момента выяснения всех обстоятельств нападения и устранения угрозы для людей, местных жителей и посетителей национального парка настоятельно просят воздержаться от походов по маршрутам "Тажераны" и "Деревня Тырган - урочище Саган-Заба" и прилегающим к ним территориям", - говорится в сообщении.

Инспекторы усилили меры по контролю потенциально опасных участков Еланцинского участкового лесничества.

Прибайкальский национальный парк простирается на 470 км вдоль побережья озера Байкал. Это самый протяженный нацпарк в России. Его площадь составляет 417,3 тыс. га.