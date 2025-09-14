Фигурант дела пока не обжаловал избранную в отношении него меру пресечения

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Лефортовский районный суд Москвы санкционировал арест россиянина в рамках расследования уголовного дела о государственной измене. Это следует из судебной картотеки, с которой ознакомился ТАСС.

"Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Корецкого Р. К. по ст. 275 УК РФ (госизмена)", - следует из судебной картотеки.

Фигурант дела о госизмене пока не обжаловал избранную в отношении него меру пресечения. Так как аналогичные материалы рассматриваются в закрытом от СМИ и публики режиме, включая вопросы, связанные с мерой пресечения, детали уголовного дела в суде комментировать не стали.