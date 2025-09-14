Четыре участка в Белгородской и Брянской областях эвакуировали из-за БПЛА

Голосование перенесли в резервные помещения

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Три участка в Белгородской области и один в Брянской подверглись атакам БПЛА во время выборов, все были эвакуированы в резервные помещения. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"Из-за атак беспилотных летательных аппаратов три участковые избирательные комиссии избирательных участков <...> в селе Бессоновка Белгородского района Белгородской области <...> и одну участковую избирательную комиссию избирательного участка <...> Брянской области в целях обеспечения безопасности жизни и здоровью участников избирательного процесса пришлось эвакуировать", - сказала она.

Председатель ЦИК отметила, что голосование было перенесено в резервные помещения.

"Мы проделали огромную работу по оборудованию резервных помещений, резервных источников питания, электроснабжения, хорошо проработали систему быстрой эвакуации. <…> Вопросы безопасности для нас остаются на первом месте", - добавила она.