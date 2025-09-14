К ликвидации привлечено более 130 человек и 32 единицы техники

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Пожарные в Республике Крым ликвидируют возгорание сухой растительности в одном из поселков Феодосии. Площадь пожара составляет 20 га, сообщили в главном управлении МЧС России по Республике Крым.

Ранее в региональном главке сообщали о природном пожаре с предварительной площадью 6 га. Позже там сообщили, что из-за сильного ветра и труднодоступной местности площадь увеличилась до 20 га. Уточняется, что угрозы населенному пункту нет.

"Природный пожар тушат огнеборцы МЧС России в поселке Орджоникидзе. Возгорание сухой растительности произошло на открытой территории в поселке Орджоникидзе в Феодосии. <...> Предварительная площадь пожара - 6 га", - говорилось в сообщении.

Спасатели нарастили группировку сил и средств для ликвидации пожара. На текущий момент к работам привлечено более 130 человек и 32 единицы техники. Ситуация с пожаром находится на контроле прокуратуры Республики Крым, сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства. Ранее сообщалось, что к ликвидации привлечено более 70 человек, 22 единицы техники и аэромобильная группировка.