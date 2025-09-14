Спасатели эвакуировали трех жильцов, сообщили в ГУ МЧС России по республике

ЛУГАНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Крыша многоэтажного дома загорелась в Северодонецке Луганской Народной Республики после удара украинского БПЛА, спасатели эвакуировали трех жильцов. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по республике.

"На линию 101 города Северодонецка поступило сообщение о загорании крыши жилого многоэтажного дома вследствие попадания беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины. Загорание распространилось по всему периметру кровли здания. <...> Удалось отстоять жилище от огня, а также не допустить жертв среди гражданского населения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что спасатели эвакуировали трех жильцов дома, после чего их передали медикам.

Огонь уничтожил крышу на площади 2 тыс. кв. м.