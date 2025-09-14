В регионе зарегистрировали 147 афтершоков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Количество афтершоков после мощного июльского землетрясения на Камчатке увеличилось за неделю почти на 15%, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

"За семь дней зарегистрированы 147 афтершоков. Для сравнения - за прошедшую неделю их было 126", - отметили в ведомстве.

Как сказали ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, афтершоковый процесс после подземного толчка развивается по типичному сценарию. Количество ощущаемых землетрясений снижается, однако ученые не исключают повторения толчков силой около пяти баллов.