Под завалами дома в Ангарске может находиться человек

ИРКУТСК, 15 сентября. /ТАСС/. Под завалами многоэтажного дома в Ангарске, где произошел хлопок газовоздушной смеси и пострадали три человека, может находиться человек. Об этом сообщает пожарно-спасательная служба Иркутской области.

"В микрорайоне 12 в Ангарске произошел взрыв бытового газа в жилом пятиэтажном многоквартирном доме. В результате взрыва произошло частичное обрушение межэтажных перекрытий. <…> По предварительной информации, под завалами может находиться один человек", - говорится в сообщении.

По данным пожарно-спасательной службы, на место происшествия прибыли спасатели Юго-Западного ПСО и отряда экстренного реагирования. "На момент прибытия жильцы эвакуировались. Пострадали три человека: двое из них были доставлены в больницу", - пояснили в службе.

Рано утром 15 сентября в Ангарске в многоквартирном доме произошел хлопок газовоздушной смеси. В квартире на первом этаже выбило окна, возгорания не последовало. По предварительной информации, пострадали три человека, двое госпитализированы. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов, в том числе 12 детей. На месте работают 16 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. Следственным отделом по городу Ангарску возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На место происшествия выезжал прокурор города Александр Попов.