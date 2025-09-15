Артемий Кызласов продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Чкаловский районный суд Екатеринбурга не удовлетворил ходатайство о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания бывшему генеральному директору особой экономической зоны "Титановая долина" Артемию Кызласову, виновному в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В июле 2021 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Артемию Кызласову 10 лет колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере и штраф в размере 13 млн рублей.

"Администрация исправительной колонии представила в суд мнение о возможности замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Суд согласился с мнением прокурора, приняв решение об отказе в удовлетворении ходатайства. Артемий Кызласов продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы в пенитенциарном учреждении", - говорится в сообщении.

Установлено, что вечером 17 февраля 2020 года гендиректор "Титановой долины" принял от представителя подрядной организации часть взятки, после чего его и посредника, экс-замминистра экономики региона Михаила Шилиманова, задержали сотрудники УФСБ РФ по Свердловской области. Кызласов и Шилиманов были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).