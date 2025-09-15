У Владимира Панова изъяли более 21 млн рублей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. СК России опубликовал кадры задержания экс-замначальника тыла внутренних войск генерал-лейтенанта Владимира Панова, обвиняемого в получении взятки.

У Владимира Панова изъяли более 21 млн рублей. Также следователи установили более 40 объектов недвижимости, оформленных на него и членов его семьи.

По данным следствия, с 2012 до 2014 года Панов получил от гендиректора ООО "СК "Ремстройторг" и его партнера по бизнесу взятку в размере 37 млн рублей за заключение контрактов для МВД. В 2020 году ему назначили штраф в размере 400 тыс. рублей.