Они закрасили краской мемориальные доски Герою Советского Союза Николаю Попудренко и полному кавалеру ордена Славы Литвину Ивану

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Вандалы в Чернигове закрасили красной краской мемориальные доски командиру партизанского соединения в годы Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Николаю Попудренко и полному кавалеру ордена Славы Ивану Литвину. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Ура-патриоты продолжают уничтожать память о воинах, павших при освобождении Украины от нацистов. В Чернигове вандалы осквернили мемориальную доску Герою Советского Союза Николаю Никитичу Попудренко. Также пострадала мемориальная доска Литвину Ивану Максимовичу", - написал Азаров в Telegram-канале.

Николай Попудренко родился 28 декабря 1906 года в селе Николаевка Харьковской области. Во время Великой Отечественной войны был одним из организаторов Черниговского партизанского соединения, позже возглавил его. Под командованием Попудренко численность партизанских отрядов в Черниговской области достигла 1 200 человек, они провели ряд удачных операций по уничтожению противника. Попудренко погиб в бою в ночь с 6 на 7 июля 1943 года. Ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Иван Литвин родился 8 декабря 1925 года в Черниговской области. В годы войны он был командиром минометного расчета 519-го стрелкового полка, участвовал во всех наступательных операциях своего полка. В 1945 году Литвин совершил несколько успешных операций, за что получил звание полного кавалера ордена Славы. Умер 21 апреля 2000 года в Чернигове.

Переименование улиц и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начались в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В марте 2023 года Верховная рада приняла закон о "деколонизации" топонимов, обязывающий местные власти изменить все географические названия, связанные с РФ и советским периодом.