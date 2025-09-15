Жителя Белгорода подозревают в призывах к терроризму

Фигурант опубликовал комментарии, в которых содержатся публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, связанные с посягательством на жизнь должностных лиц органов власти

БЕЛГОРОД, 15 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении 25-летнего жителя Белгорода, который разместил в социальных сетях комментарии, призывающие к террористической деятельности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.

"Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области совместно с коллегами из регионального УМВД пресечена преступная деятельность гражданина РФ, жителя города Белгорода 2000 года рождения, причастного к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности. <…> В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - сообщили в ведомстве, уточнив, что максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Установлено, что фигурант через мессенджер Telegram опубликовал комментарии, в которых содержатся публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, связанные с посягательством на жизнь должностных лиц органов власти. Также он разместил публикации, в которых содержатся призывы к вступлению в ряды украинской военизированной организации, признанной в России террористической.