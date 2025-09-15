Максимальный срок лишения свободы составляет до 20 лет

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным заочный арест одного из лидеров запрещенной в России организации "Русский добровольческий корпус" (признано террористической организацией) Василия Кирющенко, который объявлен розыск по уголовному делу об участии в деятельности террористической организации. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мосгорсуд признал законным постановление Коптевского районного суда о заочном аресте в отношении Василия Кирющенко, обвиняемого по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической)", - сказала собеседница агентства. Решение вступило в силу.

Максимальный срок лишения свободы по вменяемой статье составляет до 20 лет. Кирющенко объявлен в международный розыск. Примечательно, что Кирющенко лично подавал апелляционную жалобу на свой заочный арест.

Кирющенко в июне был внесен в перечень террористов и экстремистов РФ. Является одним из идеологов РДК. Он является сыном режиссера Алексея Кирющенко, снявшего сериалы "Моя прекрасная няня" и "Слуга народа".