Их состояние оценивается как средней степени тяжести

УФА, 15 сентября. /ТАСС/. Два случая отравления медикаментозными препаратами произошло в Уфе со школьницами из разных семей в возрасте 12 и 14 лет. Обе были обнаружены родителями дома и доставлены в реанимацию, написал в своем Telegram-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

"В Уфе произошло сразу два разных случая отравления детей медикаментозными препаратами. Пострадали 14-летняя и 12-летняя девочки. Обеих у себя дома обнаружили родители и вызвали скорую помощь. В тяжелом состоянии их доставили в больницу скорой медицинской помощи, где госпитализировали в реанимацию. На утро их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", - написал Рахматуллин.