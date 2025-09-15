Он подозревается в совершении террористического акта в Курской области

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Военные следователи СК России установили еще одного украинского военнослужащего, участвовавшего в блокировании поселка Теткино в Курской области, сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего 33-го отдельного штурмового полка вооруженных формирований Украины Александра Сычугова. Он подозревается в совершении террористического акта в Курской области (п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В ходе боевых действий Сычугов был задержан военнослужащими ВС РФ и передан следствию. "Военными следователями проводится комплекс мероприятий по установлению мирных жителей, пострадавших от действий Сычугова, и фиксации повреждений объектов гражданской инфраструктуры для оценки причиненного им ущерба", - отметили в пресс-службе СК.

Следствием установлено, что в апреле 2025 года Сычугов в составе подразделения, вооруженный автоматом иностранного производства CZ, боеприпасами к нему и гранатами, на квадроцикле незаконно пересек государственную границу России, вторгся в Курскую область в целях осуществления террористической деятельности. На отведенном ему участке в одном из домов в поселке Теткино Глушковского района Курской области он следил за населенным пунктом, жителями и действиями российских военнослужащих, а также участвовал в блокировании поселка и его удержании под незаконным вооруженным контролем.

"В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенного Сычуговым преступления и дана уголовно-правовая оценка его действиям", - отмечается в сообщении.