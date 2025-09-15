В Воронежской области умер пострадавший из-за падения БПЛА 7 сентября мужчина

Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родственникам погибшего

ВОРОНЕЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Мужчина, раненый в результате атаки БПЛА на Воронежскую область 7 сентября, умер в больнице. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в Мах.

"Наш регион понес еще одну потерю от террористических атак киевского режима. В больнице скончался мужчина, получивший тяжелое ранение при ударе БПЛА по гражданскому объекту в ночь на 7 сентября. От имени всех воронежцев выражаю родственникам погибшего искренние соболезнования. Им будет оказана вся необходимая помощь", - написал глава региона.

7 сентября Гусев сообщал, что работник фермы в Аннинском районе в результате падения сбитого беспилотника получил тяжелые ранения и находится в реанимации.