Было организовано 50 участков в резервных помещениях, сообщила глава регионального избиркома Елена Анненкова

БРЯНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Избирательный участок на выборах губернатора Брянской области, работающий в приграничном Суземском районе, был эвакуирован 13 сентября из-за обстрелов Вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге журналистам сообщила глава регионального избиркома Елена Анненкова.

"Эвакуировали мы один участок, который постоянно подвергался обстрелам <...> - это в Суземском районе. Сообщали информацию члены участковых комиссий, сотрудники полиции в оперативный штаб. В оперштабе <...> мгновенно принималось решение, оперативно на спецтранспорте эвакуировали членов участковых комиссий, всю избирательную документацию, после чего продолжили голосование в участковой комиссии в резервном помещении",- сказала она, добавив, что это произошло во второй день голосования 13 сентября.

Всего же, по словам Анненковой, изначально было организовано 50 участков в резервных помещениях. "Мы не организовали голосование в участках, которые находятся прямо рядом с границей, в 15 километрах. Мы переносили их в другие помещения, которые находятся дальше, ближе к центру районов", - отметила она.

Кроме того, Аненнкова поблагодарила правоохранителей. "Спасибо сотрудникам полиции, нашим правоохранительным органам. Они были на страже все эти три дня, круглосуточно, оберегали членов комиссий, избирателей, весь избирательный процесс", - добавила глава регионального избиркома.

Ранее об эвакуации участков из-за обстрелов сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее данным, три участка были эвакуированы в Белгородской области и один в Брянской.