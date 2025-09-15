На начальника Гортранса Екатеринбурга завели новое дело

Сергея Нугаева обвиняют в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Второе уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении руководителя екатеринбургского МУП "Гортранс" Сергея Нугаева. Также он обвиняется в получении взятки, сообщили в Telegram-канале счетной палаты Екатеринбурга.

"По итогам совместной работы с органами прокуратуры и предварительного следствия возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ЕМУП "Городской транспорт" Сергея Нугаева по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

Отмечено, что ранее аудиторы выявили ряд нарушений в работе предприятия "Городской транспорт" при распоряжении имуществом, осуществлении закупок, ведении бухгалтерского учета. Материалы проверки были направлены в прокуратуру Ленинского района, которая инициировала доследственную проверку.

"Это уже второе уголовное дело Сергея Нугаева. Ранее он был задержан по подозрению в получении взятки. Все это - результат планомерной работы по наведению порядка в транспортной сфере Екатеринбурга", - добавили в пресс-службе.

Ранее ТАСС в оперативных службах сообщили, что Нугаев задержан по подозрению во взятке. По данным местных СМИ и Telegram-каналов, он подозревается в получении взятки от предпринимателя за обслуживание автобусов.