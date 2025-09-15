В ходе проверки установили, что журналистка допустила публичные унижающие высказывания в отношении группы лиц, объединенной по признаку национальности и происхождения

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы оштрафовал журналистку и блогера Божену Малашенко (ранее Рынска) по делу о возбуждении ненависти и вражды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"В отношении Малашенко возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По результатам его рассмотрения Тверской районный суд признал Малашенко виновной по ст. 20.3.1 КоАП РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, Тверская межрайонная прокуратура провела проверку, в ходе которой было установлено, что Малашенко в интервью, размещенном в открытом доступе в сети, допустила публичные унижающие высказывания в отношении группы лиц, объединенной по признаку национальности и происхождения.