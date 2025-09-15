Подозреваемого задержали, он сознался в содеянном

КРАСНОДАР, 15 сентября. /ТАСС/. Мужчина задержан в Новороссийске по подозрению в убийстве своей жены, ее сожителя и 16-летней племянницы, тела погибших он пытался сжечь, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

По информации следственного управления, 16-летняя девушка, проживавшая со своей 52-летней тетей, с 11 сентября перестала ходить в школу и выходить на связь, ее тетя также не отвечала на телефонные звонки, а 52-летний знакомый женщины, с которым она проживала, не вышел на работу. Следователи осмотрели дом, где они проживали, и обнаружили следы крови на стенах, было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

"В ходе совместной работы следователей краевого управления СК во взаимодействии с сотрудниками полиции была установлена причастность к убийству <...> 61-летнего супруга погибшей женщины, который задержан следователем СК. Благодаря грамотно выстроенной следователем тактике допроса фигурант сознался в содеянном, рассказал об обстоятельствах произошедшего, а также в ходе проверки показаний на месте указал место сокрытия тел", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что фигурант уголовного дела и убитая жена находились в процессе развода.

Согласно предварительной версии следствия, у мужчины на почве ревности вечером 10 сентября произошел конфликт с женой и ее сожителем. Убийство всех троих было совершено топором, тела он спрятал вначале в гараж, а затем на своем автомобиле вывез в лесополосу, закидал автомобильными покрышками и поджег, после чего засыпал землей и ветками. Следы крови в доме он пытался замыть, от орудия преступления и вещей избавился.