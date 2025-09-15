Пожар возник в районе поселка Орджоникидзе

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Пожарные полностью потушили возгорание в лесу около Феодосии, сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

"В 19:30 [мск] полная ликвидация лесного пожара в поселке городского типа Орджоникидзе на площади 35 гектаров", - говорится в сообщении.

Ранее в главном управлении МЧС России по Республике Крым сообщили, что в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией возник крупный пожар. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и труднодоступной местности. Сначала сообщалось, что пожаром пройдено 80 га, позднее данные уточнились: локализован пожар был на 35 га.