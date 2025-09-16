Электроснабжение было частично нарушено в областном центре и в населенных пунктах Анивского района

ХАБАРОВСК, 16 сентября. /ТАСС/. Электроснабжение Южно-Сахалинска и юга Сахалина было частично нарушено из-за отключений на подстанции "Юго-Западная". Об этом сообщали в министерстве энергетики Сахалинской области.

"Сегодня в 10:30 (02:30 мск - прим. ТАСС) действием автоматических защит произошло отключение одного из выключателей на высоковольной подстанции "Юго-Западная" в городе Южно-Сахалинске. В результате этого частично нарушено электроснабжение областного центра и населенных пунктов Анивского района", - говорилось в сообщении.

Оперативно-выездные бригады "Распределительных сетей" ПАО "Сахалинэнерго" работали над переключением потребителей на альтернативные схемы электроснабжения

Позже в министерстве сообщили, что электроснабжение полностью восстановлено.

В новость внесены изменения (04:15 мск) - добавлена информация о восстановлении электроснабжения.