Никто не пострадал

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Скопление техники оперативных служб наблюдалось на въезде в поселок Щитовая во Владивостоке. Причиной этого стала серия взрывов, связанная с использованием газового оборудования, район инцидента был оцеплен, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

"По информации антитеррористической комиссии Приморского края, утром во вторник, 16 сентября, при въезде в поселок Щитовая (со стороны бухты Шамора) наблюдалось скопление пожарной и иной специальной техники экстренных служб. Причина - инцидент в районе административных сооружений с автопарковками, где в результате осмотра установлено, что произошла серия хлопков, связанных с использованием газового оборудования. Район инцидента был оцеплен, движение транспорта частично перекрыто. В результате происшествия пострадавших нет, незначительные повреждения получили транспортные средства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что угрозы безопасности населению не имеется. Принимаются меры по обеспечению безопасности в районе инцидента.