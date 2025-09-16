В Якутии действуют три лесных пожара на площади свыше 4 тыс. га

В регионе запланировали авиапатрулирование с использованием восьми самолетов

ЯКУТСК, 16 сентября. /ТАСС/. Три лесных пожара на площади свыше 4 тыс. га действуют на территории Якутии, сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

"На начало суток действуют три лесных пожара на площади 4 064 га в отдаленных и труднодоступных территориях Среднеколымского и Томпонского районов. Работы по тушению приостановлены решением КЧС. Запланировано авиапатрулирование с использованием восьми самолетов", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки ликвидированы три лесных пожара на площади, пройденной огнем, в 1 098 га на территориях Кобяйского и Олекминского районов. Новых пожаров не обнаружено.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В Якутии установлен особый противопожарный режим.