Как сообщили в прокуратуре Приморья, в отношении несовершеннолетних завели дело о хулиганстве

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Напавшими на граждан Узбекистана во Владивостоке оказались несовершеннолетние, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья. Возбуждено дело о хулиганстве.

Ранее прокуратура Приморья начала проверку информации о том, что в вечернее время в районе улицы Хабаровской во Владивостоке группа подростков напала на прохожих. Утром 16 сентября генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Юсуп Кабулжанов опубликовал в своем Telegram-канале заявление об обращении в представительство МИД России во Владивостоке и прокуратуру Приморского края о необходимости принятия всех соответствующих мер по данному вопросу.

"На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента, иные личности участников конфликта и другие факты противоправных действий. Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении подростков по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморья, Агентство миграционной политики Приморья находится в контакте с правоохранительными и надзорными органами, часть подозреваемых задержаны. Пострадавшие мигранты находились на территории Приморья законно.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Приморскому краю сообщили, что по версии следствия, подростки были в состоянии алкогольного опьянения, когда без повода и причин повредили автомобиль и распылили в салон аэрозольный баллончик. После этого фигуранты напали на водителя грузовой машины, на покупателя в магазине, на водителя такси и пассажира, который находился в салоне.

"В данный момент личности фигурантов установлены, один из них задержан, двое разыскиваются. Подозреваемые отрицательно характеризуются и уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Один из них является фигурантом уголовного дела о хулиганстве в магазине "Надежда". Уголовное дело рассматривается в суде", - сообщает следствие.