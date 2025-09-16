Еще семь человек получили ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ

ЛУГАНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Свыше 100 мирных жителей субъектов РФ, в том числе 4 детей, за минувшую неделю получили ранения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины, 7 человек погибли. Как сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, 85% пострадавших мирных жителей стали жертвами ударов украинских БПЛА.

"По данным, собранным службой посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима, за минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 115 мирных жителей: ранены 108 человек, в том числе 4 несовершеннолетних, погибли 7 человек. <...> За прошедшие 7 дней более 85% от общего числа мирных жителей, пострадавших в результате агрессии киевского режима, стали жертвами беспилотников. Применение данного вида вооружений практически исключает вероятность ошибочного выбора цели", - сказал он.

Мирошник отметил, что в минувшую неделю украинские войска намеренно били беспилотниками по местам массового скопления людей в Белгородской, Запорожской, Херсонской областях и городе Донецке в ДНР. По его словам, атакам БПЛА подвергался гражданский транспорт, в том числе школьные автобусы, в ДНР, ЛНР, Белгородской, Брянской, Курской, Запорожской, Херсонской областях. Кроме того, ВСУ наносили удары по жилью, социальным и промышленным объектам практически во всех регионах России, расположенных вдоль линии боевого соприкосновения, подчеркнул собеседник агентства.