Над регионами России за ночь сбили 87 украинских беспилотников

Из них 30 БПЛА уничтожили над территорией Курской области, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи c 23:00 до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 30 над территорией Курской области, 18 над территорией Ставропольского края, 11 над территорией Ростовской области, 10 БПЛА над территорией Брянской области, 5 над территорией Тульской области, 4 над территорией Рязанской области, 3 над территорией Республики Крым, по 2 БПЛА над территориями Волгоградской и Воронежской областей, по 1 над территорией Нижегородской области и акваторией Черного моря", - сообщили в ведомстве.