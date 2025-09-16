В Самарской области в ДТП с большегрузом погибли три человека

Столкнулись фура Volvo, в которой перевозились арбузы, и Lada Largus

САМАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате наезда большегруза на легковой автомобиль на федеральной трассе М-5 в Сызранском районе Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

"По данным полицейских, наезд произошел 16 сентября в 08:50 (07:50 мск) на 883-м км автодороги М-5 "Урал". <…> По уточненной информации от сотрудников Госавтоинспекции, которые работают на месте ДТП в Сызранском районе, на месте аварии погибли три человека", - сказано в сообщении.

В региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям уточнили, что столкнулись фура Volvo, в которой перевозились арбузы, и Lada Largus. Три человека, находившиеся в легковом автомобиле, погибли.