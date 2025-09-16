При атаке БПЛА на село Белгородского района погиб житель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего

БЕЛГОРОД, 16 сентября. /ТАСС/. Мужчина погиб при атаке дрона Вооруженных сил Украины на село Лозовое Белгородского района, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате очередного террористического удара со стороны ВСУ погиб мирный житель. В селе Лозовое Белгородского района мужчина получил тяжелые травмы вследствие удара FPV-дрона. Он был доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода, где врачи боролись за его жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью", - написал глава региона.

Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибшего.