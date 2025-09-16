Он обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иноагента

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента в отношении журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иноагента Юрия Дудя", - говорится в сообщении.

Журналиста обвиняют по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - дополнили в пресс-службе.

Дело в отношении Дудя возбудили по материалам проверки столичной прокуратуры. Установлено, что 38-летний Дудь, признанный иностранным агентом, дважды в течение года был оштрафован за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Однако, несмотря на это, Дудь продолжал распространять материалы в одном из мессенджеров без обязательной пометки о статусе иностранного агента, нарушая тем самым законодательные требования.

Дудь заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск.