После этого она закупила все необходимых ингредиенты и собрала взрывное устройство

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Украинские спецслужбы предложили $8 тыс. гражданке России за диверсию на Транссибирской магистрали в Забайкалье. Это следует из видео допроса задержанной, распространенного Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Да, она мне предложила осуществить подрыв железнодорожного полотна. Ну, говорила мне, предложила деньги, $8 тыс.", - сказала задержанная.

По словам задержанной, после этого она осуществила закупку всех необходимых ингредиентов, согласно инструкции, осуществила приготовление и сборку взрывного устройства. "Взяла машину, другим путем проехала, также в поселке оставила машину. Там остановилась и осуществила подрыв", - сообщила подозреваемая.

Ранее в ЦОС сообщили о задержании в Новосибирске женщины 1974 года рождения, причастной к диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкалье по заданию украинских спецслужб. По данным спецслужбы, в августе 2025 года женщина по предоставленным противником инструкциям изготовила из общедоступных компонентов самодельное взрывное устройство. Его она заложила на железнодорожных путях и привела в действие. Момент взрыва она зафиксировала на камеру мобильного телефона и направила запись в качестве отчета куратору для получения вознаграждения.

В отношении задержанной следственным отделом УФСБ России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Россиянке грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, в отношении нее могут возбудить дело по ст. 275 (государственная измена) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РФ.