Олег Чемезов уточнил, что против него не заведено уголовных дел

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Счета вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова арестованы в связи с иском Генпрокуратуры РФ об обращении в доход РФ крупной энергокомпании в Свердловской области - "Облкоммунэнерго". Адвокаты занимаются этим вопросом, сообщил он журналистам.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об обращении в доход РФ крупной энергокомпании в Свердловской области - "Облкоммунэнерго", фактическими владельцами которой являются бывший советник экс-главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров.

"Адвокаты [данным вопросом] занимаются, я всегда буду открыт для любых комментариев. Сейчас я пока точных комментариев дать не могу, потому что я узнал об этом, <...> когда банки арестовали [счета]", - сказал Чемезов.

Он добавил, что в отношении него не заведено уголовных дел, арестованы не только его счета, но и счета жены.

В иске Генпрокуратура требует обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО", а также акции и доли еще в 80 компаниях. Ответчиком в иске также заявлен вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.