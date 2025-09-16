Размер штрафа составил 50 тыс. рублей

ОМСК, 16 сентября. /ТАСС/. Начальника подразделения омского Минздрава, ответственного за организацию закупки льготных лекарств, оштрафовали из-за нарушения сроков выдачи таких препаратов по 9 тыс. рецептов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"По требованию прокурора начальник структурного подразделения министерства, ответственный за организацию закупок лекарств, привлечен к административной ответственности по ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Прокуратура в ходе проверки установила, что из-за несвоевременной организации закупок в декабре 2024 года и первом квартале 2025 года в регионе отсутствовали лекарства по льготным рецептам. В результате на отложенное обслуживание было передано 9 тыс. рецептов. После принятых мер была скорректирована работа подразделения, закуплено более 2 тыс. наименований препаратов на сумму 1,8 млрд рублей. Правительство региона также компенсировало обратившимся в прокуратуру гражданам расходы на самостоятельное приобретение лекарственных средств.