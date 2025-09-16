Проводятся оперативно-следственные мероприятия для установки возможной причастности подозреваемых к аналогичным эпизодам на территории региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность подозреваемых в посредничестве во взяточничестве: граждане России предлагали военнослужащим, находящимся в зоне СВО за 3,5 млн рублей организовать госпитализацию и увольнение. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по городу и области.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что указанные граждане предлагали военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины, за денежное вознаграждение в размере 3,5 млн рублей организовать госпитализацию и последующее увольнение с постановкой фиктивного медицинского диагноза при мнимом содействии сотрудников ФСБ России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Военное следственное управление СК России по Ленинградскому военному округу в отношении фигурантов возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ - посредничество во взяточничестве. Проводятся оперативно-следственные мероприятия для установки возможной причастности злоумышленников к аналогичным эпизодам на территории региона, а также поиск всех лиц, пострадавших от их противоправной деятельности.